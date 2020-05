Borgo Vittoria, minaccia di morte l’ex anche davanti ai figli minori: arrestato

È successo pochi giorni fa a Borgo Vittoria, noto quartiere di Torino. Un uomo di 50 anni per mesi ha minacciato l’ex compagna, anche davanti ai figli. Il motivo? Non riusciva ad accettare la fine della loro storia d’amore. I due si erano lasciati pochi mesi fa, lui però continuava a sperare in una riconciliazione che non è avvenuta.

Più volte l’uomo ha minacciato l’ex compagna alla presenza dei loro figli minorenni. L’ultimo episodio è avvenuto nei giorni scorsi a Borgo Vittoria, quartiere di Torino in cui vivono i genitori della donna. Il 50enne si è recato sotto casa degli ex suoceri e ha minacciato di morte l’ex compagna per l’ennesima volta. Stanca di subire le violenze psicologiche dell’ex compagno, la vittima ha trovato il coraggio di allarmare le forze dell’ordine. Immediato è stato l’intervento della polizia sul luogo della vicenda in seguito alla richiesta di aiuto della donna. Giunti sul posto gli agenti hanno subito notato che l’uomo era ubriaco e agitato, lui ha provato a negare di aver minacciato l’ex compagna nonostante ci fossero dei testimoni.

Il 50enne è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori. Ai poliziotti la vittima ha confessato che l’ex compagno la minacciava e perseguitava da quando lei aveva deciso di mettere fine alla loro relazione. In preda alla paura era stata costretta a cambiare le sue abitudini, viveva costantemente con l’ansia e la paura. Dopo l’arresto del 50enne, la donna potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita insieme ai suoi figli.