Fiume Elsa, si tuffa e viene trascinato dalla corrente: muore 17enne

La drammatica vicenda si è svolta in provincia di Siena, a perdere la vita un ragazzo di 17 anni dopo essersi tuffato nel fiume Elsa. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 21 luglio 2021, il ragazzo di Monticiano ma originario del Marocco stava facendo il bagno vicino la cascata di Borrato in compagnia di altre persone. All’improvviso la giovane vittima è sparita, probabilmente trascinata dalle correnti del fiume.

Non appena si sono accorti che il ragazzo non riemergeva dall’acqua coloro che si trovavano lì con lui hanno subito lanciato l’allarme. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco sul luogo della tragica vicenda avvenuta ieri nel fiume Elsa. Sul posto anche il personale specializzato in tecniche fluviali per le ricerche, purtroppo queste hanno avuto un esito drammatico. Poco dopo, infatti, i sommozzatori hanno recuperato il corpo del 17enne ma per lui non c’era ormai più niente da fare.

17enne muore dopo essersi tuffano nel fiume Elsa, il sindaco di di Val d’Elsa commenta la vicenda

Alessandro Donati, il sindaco di Colle di Val d’Elsa ha commentato l’accaduto dicendo che è un fatto che li rattrista moltissimo, ha poi manifestato cordoglio alla famiglia del 17enne. A detta sua è un avvenimento che riempie tutta la città di tristezza. Il sindaco ha spiegato che non c’è divieto esplicito di balneazione in tutti i corsi d’acqua, ma ci sono dei cartelli di divieto di esporsi e tuffarsi. Ha poi concluso dicendo che controllare un tratto di fiume lungo alcuni chilometri è davvero difficile. Ed è impossibile controllare chi fa il bagno e chi invece non lo fa.