Torre Maura, minaccia di morte il padre per soldi: 40enne in manette

La violenta vicenda si è svolta nei giorni scorsi nel quartiere Torre Maura di Roma. Un uomo di 40 anni in preda ad un attacco d’ira ha gettato alcuni oggetti dal balcone di casa e ha minacciato di morte il padre. Il motivo? Pretendeva da lui i soldi utili per compare alcol e sostanze stupefacenti. Quando il padre si è rifiutato di assecondare l’ennesima richiesta di denaro lui è andato fuori di testa.

L’uomo ha iniziato ad urlare e danneggiare molti oggetti dell’appartamento dei suoi genitori. Sentendo le forti urla e le minacce di morte sono stati probabilmente i vicini di casa ad allarmare le forze dell’ordine per mettere fine al violento episodio. In seguito alla segnalazione di lite in appartamento tempestivo è stato l’intervento della polizia sul luogo in cui si è svolta la vicenda nel quartiere Torre Maura di Roma.

Giunti sul posto gli agenti hanno trovato il 40enne in balcone. Dopo aver lanciato giù una sedia e due sdraio continuava ad inveire contro il padre dicendo: “Io vi ammazzo tutti“. Quando i poliziotti sono entrati all’interno dell’appartamento lo hanno trovato a soqquadro, infuriato l’uomo aveva infatti distrutto molti oggetti. Il padre, un uomo di 70 anni, agli agenti ha confessato che non era la prima volta che il figlio manifestava comportamenti violenti nei suoi confronti. L’anziano ha fatto sapere che il figlio da tempo era sempre aggressivo e violento non solo nei suoi confronti ma anche in quelli di altri familiari. Il 40enne è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti ed estorsione.