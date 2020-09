Torpignattara, 38enne minaccia di morte la madre per soldi: arrestato

I fatti si sono svolti nel pomeriggio di giovedì 3 settembre 2020 a Torpignattara, nota zona di Roma. Un uomo romano di 38 anni ha minacciato di morte la madre con queste parole: “Io ti ammazzo, me devi dà i soldi”. Un passante ha sentito l’uomo minacciare la signora anziana e si è avvicinato a loro per aiutarla, il 38enne ha però minacciato anche lui e lo ha aggredito con violenza.

In preda alla paura il passante si è allontanato e ha subito allarmato le forze dell’ordine per chiedere aiuto. Immediato è stato l’intervento della Polizia sul luogo della violenta vicenda avvenuta nei giorni scorsi a Torpignattara. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, il 38enne stava ancora minacciando l’anziana madre, era visibilmente agitato. L’uomo aveva una bomboletta spray al peperoncino con la quale ha minacciato non solo la madre ma anche i poliziotti. Gli agenti lo hanno subito bloccato e portato in commissariato.

Ai poliziotti la vittima ha raccontato che il figlio da tempo continuava a chiederle soldi per comprare la droga, andava su tutte le furie e la aggrediva sia fisicamente che verbalmente ogni volta che lei si rifiutava di assecondare le sue richieste di denaro. Durante l’ultimo litigio le ha anche messo le mani al collo, la donna è stata portata in ospedale dove è stata dichiarata guaribile in 7 giorni. Il 38enne è stato invece arrestato per i reati di tentata estorsione e minacce a Pubblico Ufficiale. Dopo l’arresto l’uomo è stato portato nel carcere di Rebibbia.