Anzio, minaccia e sbatte contro un muro la compagna: 37enne arrestato

È successo ad Anzio, comune della città di Roma. Un uomo romano di 37 anni dopo un banale litigio scoppiato con la compagna all’interno del loro appartamento, si è scagliato con violenza contro di lei. Su tutte le furie l’uomo ha preso un coltello da cucina e ha minacciato la donna di ucciderla. Con un gesto le ha fatto capire che voleva tagliarle la gola. Dopo averla minacciata l’ha buttata contro il muro con violenza.

La Polizia, dopo aver ricevuto una segnalazione di una donna minacciata con un coltello, si è precipitata sul luogo della violenta aggressione avvenuta ad Anzio. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato il 37enne in evidente stato di agitazione, tra le mani aveva ancora il coltello utilizzato per minacciare la compagna. I poliziotti hanno bloccato e disarmato l’uomo.

La donna ha raccontato ai poliziotti che non era la prima volta che il compagno manifestava simili comportamenti violenti nei suoi confronti. In più occasioni l’aveva infatti minacciata e picchiata. In seguito alle rivelazioni della donna in merito alle violenze subite dal compagno, il 37enne è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti. L’uomo al momento si trova agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.