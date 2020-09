Anzio, picchia e ferisce la compagna con un coltello: arrestato 29enne

La violenta aggressione è si svolta ad Anzio, comune della città di Roma. Dopo una lite scoppiata per futili motivi tra le mura domestiche, un uomo pakistano di 29 anni ha aggredito con violenza la compagna, una donna slovena di 46 anni. Ad allarmare le forze dell’ordine sono stati probabilmente i vicini di casa della coppia dopo aver sentito le urla provenire dal loro appartamento.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento della Polizia sul luogo della violenta aggressione avvenuta ad Anzio. Non appena gli agenti sono entrati all’interno dell’abitazione della coppia il 29enne era ancora in casa, stava cercando di rimettere in ordine l’appartamento dopo l’aggressione. La vittima era terrorizzata, ai poliziotti ha raccontato di essere stata aggredita e ferita con un coltello dal compagno violento.

La 46enne è stata trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie in seguito alle percosse subite dal compagno violento. I medici le hanno riscontrato tre ferite, al polpaccio, alla coscia e all’addome, ritenute guaribili in dieci giorni. Il 29enne è stato invece arrestato per il reato di lesioni aggravate. Dopo l’arresto l’uomo è stato portato nel carcere di Velletri. La donna potrà tornare a vivere la sua vita serenamente, senza avere più paura di essere maltrattata e picchiata dal compagno.