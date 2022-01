La drammatica vicenda si è svolta nella giornata di ieri, mercoledì 12 gennaio 2022 in provincia di Sondrio in val Masino, il 58enne Luigi Galizzi è morto davanti agli occhi dei suoi amici. L’uomo stava scalando una cascata di ghiaccio all’Alpe Pioda quando è improvvisamente precipitato nel vuoto. Si è schiantato dopo un volo di circa venti metri che non gli ha lasciato scampo.

In seguito al terribile incidente immediato è stato sul posto l’intervento dei soccorritori, ad allarmarli sono stati gli amici della vittima che hanno assistito alla tragica scena. Il personale medico del 118 è arrivo in elisoccorso ma per Luigi Galizzi non c’è stato nulla da fare. Era già morto all’arrivo dei soccorritori, questi non ha potuto fare altro che dichiarare il suo decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, il soccorso alpino e la guardia di Finanza. Gli agenti hanno effettuato i dovuti rilievi del caso e stanno cercando di chiarire con esattezza come si sia svolto il tragico incidente.

La zona in cui è precipitato il 58enne non era semplice da raggiungere, i soccorritori per recuperare il cadavere hanno impiegato circa tre ore. Recuperato il corpo è stato trasportato nella camera mortuaria di Morbegno. La vittima lascia la moglie e un figlio.

