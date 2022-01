DPCM, tutte le novità. Boom di prime dosi di vaccino

La bozza del nuovo DPCM del Governo di Mario Draghi è in arrivo, forse già tra 24ore sarà disponibile.

Le novità contenute nel decreto diventano terreno di scontro tra le principali forze politiche.

Il decreto ministeriale dovrebbe prendere alcune eccezioni rispetto all’obbligo di esibire il Green Pass per accedere ad alcuni servizi e attività commerciali.

In base alle ultime indiscrezioni, non sarà necessario per la spesa al supermercato, per andare in farmacia, in ospedale o presso l’ambulatorio del medico di base e dal veterinario. Non sarà richiesto nemmeno durate il deposito di una denuncia se si è vittime di un reato o per esigenze urgenti di tutela dei minori.

DPCM: il problema del reddito di cittadinanza

Il Governo Draghi non sembra intenzionato a proporre una lunga lista di codici Ateco.

Servirà il Green pass anche per coloro che ricevono il reddito di cittadinanza.

L’obbligo del certificato verde per ricevere il sussidio è frutto di due norme.

Mentre la Legge di Bilancio ha introdotto la decadenza del reddito per tutte le persone che non si presentano ai centri per l’impiego per i colloqui lavorativi, nel decreto legge del 7 gennaio si dispone l’obbligo di Certificazione Verde base per entrare negli uffici pubblici.

Le dichiarazioni da Federdistribuzione

Alberto Frausin, di Federdistribuzione, ha segnalato alcuni problemi in merito all’utilizzo del Green Pass per le spese essenziali.

“Non vorrei che ci si trovasse a dover gestire l’eventuale controllo del Green pass in base alle casistiche di cosa i clienti acquistano”. Per i controlli ci sono gli organi di stato. Per noi diventerebbe oneroso e complesso. Non credo che avrebbe molto senso, tanto più che nei nostri punti vendita si entra e si fanno acquisti indossando la mascherina. Ma ho fiducia che il governo capisca che creare nuove complessità non è un vantaggio per nessuno“, ha detto nelle sue dichiarazioni.