Zona arancione, Liguria e altre tre regioni a rischio: ecco cosa succede

Mentre in Italia per alcune Regioni è il momento di passare alla zona gialla, per altre c’è il rischio della zona arancione.

Il passaggio a questa fascia scatta quando l’incidenza settimanale supera i 150 contagi ogni 100mila abitanti e l’occupazione dei posti letto nelle terapia intensive da parte dei pazienti Covid è maggiore del 20%.

Osservata speciale la Liguria: in base agli ultimi dati diffusi dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas), nella Regione l’occupazione è salita al 21% in terapia intensiva e al 30% in area medica.

Zona arancione: come cambiano le regole

In zona arancione serve il super green pass per centri commerciali nei festivi e prefestivi, ristoranti, piscine, palestre, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi all’aperto.

Necessario il green pass base per gli spostamenti con un mezzo proprio dal comune di residenza verso altri comuni o fuori regione/provincia.

In zona gialla, invece, non c’è alcun limite per gli spostamenti in territorio regionale.