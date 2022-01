Coronavirus, nuove regole: quarantena, Green Pass e colori regionali

Le regole per contrastare la diffusione del Coronavirus, dall’inizio della pandemia, sono cambiate molto spesso.

In queste ore le Regioni chiedono una svolta per semplificare e alleggerire le normative vigenti.

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato che a breve ci sarà un incontro per discutere su questo argomento.

“La nuova fase non è uguale a quella precedente. Anche se ancora è delicata“, ha detto ieri il Ministro.

Al centro della discussione quarantena, vaccini, stop al sistema dei colori e uso del Green Pass anche per i servizi essenziali.

Coronavirus: le novità in arrivo

Sul tavolo il tema della capienza per i mezzi di trasporto, da riportare all’80% del totale.

Le attuali disposizioni prevedono che non si superi il 50% in zona arancione, ma con questo limite, dicono i governatori, “con le scuole in presenza e il minor utilizzo dello smart working rispetto allo scorso anno, non si è in grado di portare studenti e lavoratori a scuola e sul posto di lavoro“.

L’obiettivo è superare il sistema delle fasce a colori con quattro zone – bianca, gialla, arancione e rossa – e restrizioni diverse in base alla gravità della situazione epidemiologica.

“Il sistema di colorazione delle regioni è stato elaborato dal Ministero della Salute in accordo con le Regioni in un’epoca diversa. Che si possa arrivare a una riconsiderazione è nella logica delle cose“, ha detto il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, intervistato a Che tempo che fa.

Nuove regole per la quarantena

Tra le novità si parla anche di nuovi termini per la quarantena: per i governatori bisogna modificare ulteriormente le regole in vigore.

Si ragiona su una riduzione a cinque giorni o eliminare il periodo di isolamento per le persone positive ma asintomatiche che hanno fatto la dose booster di vaccino, sostituita dall’autosorveglianza.

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, su Facebook ha detto: “So che le varie regole su isolamenti e quarantene stanno provocando parecchi disagi e per questo vi anticipo che come Lombardia, in sede di Commissione Sanità della Conferenza delle Regioni, stiamo chiedendo al Governo una semplificazione, soprattutto per asintomatici con ciclo vaccinale completo. Siamo fiduciosi che le nostre richieste, condivise anche dagli altri presidenti di Regione, possano essere accolte“.

Green Pass

Tra le altre proposte anche quella di evitare di sospendere il Green Pass ai positivi asintomatici con dose booster, che arriva dalla Regione Lazio.

Inoltre, si chiede di togliere l’obbligo del test al termine dei cinque giorni di auto-sorveglianza per coloro che hanno avuto un contatto stretto con un positivo.