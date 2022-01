Coronavirus, Governo: nuove regole in arrivo

Il Governo è pronto ad introdurre alcune novità per la gestione della pandemia da Coronavirus in Italia.

Tra le proposte, il superamento dei colori regionali, semplificare le regole per la scuola e prorogare il Green Pass oltre sei mesi per chi ha ricevuto il booster.

Coronavirus: le novità in arrivo

Si ragiona sul mantenimento della zona rossa e l’eliminazione delle zone bianche, gialle e arancioni, anche perchè per i vaccinati c’è poca differenza.

Si valuta anche un’ulteriore proposta delle Regioni: non classificare come ricoveri Covid i pazienti positivi presenti in ospedale per altre patologie.

Inoltre, tra le decisioni, anche quella di eliminare la scadenza del Green Pass per tutti coloro che hanno ricevuto la terza dose del vaccino.

Il problema si verificherebbe con coloro che hanno ricevuto il booster per primi per i quali non risulta alcuna indicazione riguardo ad un’eventuale quarta dose.

Scuola e turismo

Un altro settore di intervento riguarda la scuola: al 21 gennaio, il 32% di classi era in dad nella scuola dell’infanzia e il 23% nella primaria.

Il Presidente dell’Anp sottolinea: “Da settimane denunciamo il caos nel quale sono costrette a lavorare le scuole e la necessità di semplificare le misure di gestione dei casi di contagio“.

Per il Sottosegretario Costa “il quadro di oggi ci permette di mettere in atto una semplificazione delle regole.

Lo chiedono le Regioni, gli istituti scolastici, le famiglie. Credo sia utile abolire anche il tampone per il rientro in classe dei ragazzi che sono in Dad”.

Definita la questione tamponi per chi arriva dall’estero.

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l’ordinanza per i viaggiatori provenienti dall’Ue: basterà il Green pass e non più il tampone.

Prorogate le misure per i corridoi turistici: la validità delle certificazioni di vaccinazione anti-Covid “già emesse e di nuova emissione è prorogata sino al 28 febbraio 2022”.

Le posizioni politiche

La Ministra degli Affari Regionali, Mariastella Gelmini, ha visto Fedriga.

“Si è discusso della posizione dei governatori sul superamento del sistema a colori.

Dopo due anni di pandemia trovo corretto parlarne per aggiornare e semplificare le misure, in considerazione degli ottimi risultati raggiunti grazie alla campagna vaccinale”, ha dichiarato la Gelmini.

Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo, sollecita un allentamento delle restrizioni.

Eventuali nuove misure saranno discusse prima a livello politico e poi inserite in un decreto: se ne parlerà a prossima settimana.

Il Sottosegretario alla Salute, Andrea Costa ha dichiarato: “Mantenere la zona rossa come zona di controllo e monitoraggio ma togliere ogni restrizione significa dare fiducia ai cittadini e a tutte le attività economiche“.