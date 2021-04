Italia in zona arancione: solo tre regioni restano in zona rossa

Dopo Pasqua molte regioni che si trovano attualmente in zona rossa passeranno in zona arancione, i divieti e le regole saranno quindi meno rigide. Roberto Speranza al convegno ‘Riapri Italia. La sfida è oggi’ ci ha tenuto a precisare che i numeri di contagio in Italia sono ancora significativi ed è per questo che non possono essere sottovalutati. Il ministro della salute ha però fatto sapere che nelle prossime ore firmerà alcune ordinanze. A detta sua, in base ai dati visti molte regioni d’Italia passeranno dalla zona rossa a quella arancione.

Stando a quanto detto da Roberto Speranza il contesto ad oggi è ancora complicato, in terapia intensiva più di 3.600 posti letto sono occupati. Ha poi aggiunto che una parte delle restrizioni continueranno ad esserci fino a quando l’impatto delle vaccinazioni non sarà significativo.

Ecco quali regioni d’Italia passeranno in zona arancione e quali resteranno in zona rossa

Le attuali regioni che si trovano in zona rossa sono: Campania, Lombardia, Emilia Romagna, Calabria, Piemonte, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Toscana. In zona arancione ci sono invece: Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Liguria, Lazio, Veneto, Umbria e le Province autonome di Bolzano e Trento.

Da lunedì 12 aprile 2021 Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana e Friuli Venezia Giulia dovrebbero passare con certezza in zona arancione. Sono tre le regioni che al momento dovrebbero restare in zona rossa, queste sono: Campania, Puglia e Valle d’Aosta. Anche la Sardegna rischia però di passare in zona rossa, l’indice Rt della regione è infatti salito a 1.54. Per quanto riguarda invece la Calabria, il governatore Nino Spirlì ha deciso di firmare un’ordinanza che fa rimanere la regione in zona rossa fino al 21 aprile 2021. Si attende l’ufficialità per scoprire con certezza quali regioni passeranno in zona arancione e quali resteranno in zona rossa da lunedì.