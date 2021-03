Elezioni amministrative: possibile slittamento a causa del Covid-19

Tutte le elezioni che dovrebbero svolgersi da ora fino a fine giugno potrebbero essere rinviate a dopo l’estate a causa dell’emergenza Coronavirus. Tra queste le elezioni Regionali in Calabria, le suppletive a Siena e le amministrative che si terranno in 1.200 Comuni circa. L’istruttoria è già pronta, manca ancora però il decreto legge ufficializzi lo slittamento previsto tra settembre e ottobre delle elezioni.

Per le forze che secondo i sondaggi sarebbero in continua ascesa il rinvio delle elezioni non rappresenta una scelta ottimale. Una fonte di maggioranza ha però fatto sapere che in un periodo così delicato in cui si rischia una zona rossa nazionale pensare ai voti e ai comizi sarebbe una cosa illogica. Il dl per le elezioni Regionali in Calabria dovrebbe essere varato entro metà marzo ed entro la fine di aprile per quelle amministrative. Il rinvio potrebbe quindi essere preso in considerazione per le prossime tornate elettorali.

Ad oggi uno dei settori più colpiti dall’emergenza Coronavirus è la scuola e un ulteriore rallentamento a causa dei seggi elettorali potrebbe danneggiarlo maggiormente. Inoltre, il presidente Mattarella aveva puntualizzato rischio epidemiologico di un ritorno al voto in primavera quando aveva annunciato Mario Draghi come nuovo premier. Tutto ciò fa pensare che il rinvio delle elezioni potrebbe davvero essere attuato.