Bari, 16enne travolta e uccisa dal treno: aveva le cuffie alle orecchie

È successo nella serata di sabato 23 ottobre 2021 a Acquaviva delle Fonti, comune della città di Bari, in Puglia. Una ragazza di soli 16 anni è stata travolta e uccisa da un treno mentre si trovava in stazione insieme ad alcuni suoi amici per trascorrere la serata. I ragazzi si riuniscono spesso lì, da tempo è infatti diventato un luogo di ritrovo per giovani.

In seguito al tragico episodio tempestivo è stato l’intervento del personale medico del 118, sfortunatamente però per la 16enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche le forze dell’ordine per chiarire con esattezza come si sono svolti i fatti. Stando alla prima ricostruzione della Polizia e dei Carabinieri della tragica vicenda avvenuta nei giorni scorsi in provincia di Bari, si è trattato di un terribile incidente.

Alcuni ragazzi e gli amici della vittima che si trovano sul posto quando lei ha perso la vita sono stati interrogati dagli investigatori fino a tarda notte. Questi hanno raccontato che la 16enne non si sarebbe accorta che stava arrivando il treno, questo viaggiava alla velocità di 100 chilometri all’ora. A quanto pare la giovane ragazza era distratta perché in quel momento stava ascoltando della musica con le cuffie. Il treno l’ha travolta all’improvviso. L’impatto contro una carrozza è stato violentissimo e non le ha lasciato scampo.