La tragica vicenda è avvenuta San Salvatore Telesino, in provincia di Benevento, dove un ragazzo di soli 19 anni si è sparato alla testa. Il giovane aveva trascorso la serata con alcuni amici, aveva però fatto preoccupare i suoi genitori perché era rientrato a casa molto tardi. Il padre arrabbiato lo ha rimproverato per l’eccessivo ritardo, a quanto pare è stato in quel momento che ha preso la pistola, legalmente detenuta, del padre e si è sparato un colpo in testa.

In preda alla disperazione i genitori del 19enne hanno subito allarmato i soccorsi. Immediato è stato l’intervento del personale del 118 sul luogo della terribile vicenda avvenuta in provincia di Benevento. In condizioni disperate il ragazzo è stato trasportato d’urgenza in ospedale. All’inizio era stato ricoverato al nosocomio San Pio – Rummo. A causa delle sue gravissime condizioni è stato poi trasportato in eliambulanza nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale del Mare di Napoli.

Il 19enne lotta tra la vita e la morte. Intanto, proseguono le indagini dei carabinieri per chiarire con esattezza come si sia svolto l’accaduto. Gli agenti hanno subito sequestrato la pistola usata dal ragazzo per spararsi e stanno ricostruendo dettagliatamente i fatti.

