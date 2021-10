Livorno, 15enne si lancia dal sesto piano: aveva preso un brutto voto

La tragica vicenda si è svolta intorno alle 18 di ieri, 21 ottobre 2021 tra Barriera Margherita e Barriera Roma, a Livorno, dove un ragazzo di soli 15 anni si è tolto la vita. La giovane vittima si è lanciata dal sesto piano dell’appartamento in cui viveva con i suoi genitori. Stando alle prime informazioni sul caso a spingerlo a compiere l’estremo gesto sarebbe stato un brutto voto preso a scuola.

Prima di lanciarsi dalla finestra il 15enne ha confessato il suo dispiacere ai genitori tramite una lettera di addio, loro erano in casa quando lui si è suicidato, entrambi sono sotto shock per la perdita del figlio. Sono state le urla disperate dei vicini di casa a far recare i genitori del ragazzo nel cortile del palazzo, a Livorno. Lì si no trovati davanti alla drammatica vicenda.

In lacrime e visibilmente sotto shock sono riusciti a stento a parlare con la Polizia della terribile vicenda che li ha colpiti all’improvviso. Sul posto oltre ai poliziotti anche un’ambulanza e la Polizia Scientifica per i dovuti rilievi del caso. Il cadavere del ragazzo si trova ancora a disposizione dell’autorità giudiziaria, non ci sono però dubbi sulla volontarietà del gesto della vittima.

