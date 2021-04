Tor Bella Monaca, aggredisce vicino poi si getta dal 13esimo piano: morto

La drammatica vicenda si è svolta a Tor Bella Monaca, una nota frazione di Roma, nella notte tra il 4 e il 5 aprile 2021. Un uomo di 46 anni si è tolto la vita lanciandosi dal 13esimo piano del palazzo in cui viveva. Poco prima della tragedia aveva litigato con il suo vicino di casa. Si era recato davanti alla porta del suo vicino in piena notte e aveva suonato con insistenza, quando lui gli ha aperto lo ha aggredito. Lo ha colpito più volte con violenza con una pinza. Il 46enne lo ha poi lasciato a terra ed è tornato nella sua abitazione.

In preda all’ira e all’agitazione dopo aver ferito il suo vicino di casa, l’uomo ha iniziato a salire le scale, arrivando fino al 13esimo piano del palazzo. Spaventata dalla terribile vicenda la sorella dell’uomo che è stato aggredito ha subito allarmato le forze dell’ordine. Giunti sul luogo in cui si sono svolti i fatti, i carabinieri di Tor Bella Monaca hanno raggiunto il 46enne al 13 piano del palazzo. Lì hanno subito capito che la sua intenzione era quella di suicidarsi.

Gli agenti hanno tentato di convincere l’uomo a non gettarsi di sotto, tutto si è però rivelato inutile. L’uomo pochi minuti dopo si è infatti lanciato nel vuoto. Per lui non c’è stato niente da fare, a causa del violento schianto è morto sul colpo.