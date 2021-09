Sennori, aggredisce la compagna poi si toglie la vita: lei è gravissima

La drammatica vicenda si è svolta a Sennori, comune in provincia di Sassari. Un uomo di 42 anni si è scagliato con violenza contro la compagna, una donna di 48 anni. Probabilmente in seguito ad una furiosa lite tra le mura domestiche l’uomo l’ha aggredita ferendola gravemente alla spalla e al collo. Non è ancora chiaro quale arma abbia utilizzato durante l’aggressione.

Dopo aver ferito la compagna il 42enne si è recato nel garage di un familiare e si è tolto la vita impiccandosi. La vittima, nonostante le profonde ferite, è riuscita ad andare in strada per chiedere aiuto. Si è recata in un campo sportivo che si trovava lì vicino dove ha trovato un presidio del 118. I sanitari dopo averle prestato i primi soccorsi l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale di Sassari in condizioni gravissime. Giunta in ospedale la 48enne è stata subito ricoverata in rianimazione, a causa dell’aggressione avvenuta a Sennori ha perso molto sangue, le sue condizioni di salute sono disperate.

Intanto, le forze dell’ordine indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la drammatica vicenda e per scoprire il motivo che abbia spinto l’uomo ad aggredire la compagna per poi suicidarsi. Al momento l’ipotesi è quella di una furiosa lite scoppiata tra i due sfociata poi nella violenza, l’uomo ha forse utilizzato un’arma da fuoco per ferire la vittima.

