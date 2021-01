Rescaldina, 46enne si dà fuoco davanti alla madre: l’uomo non ce l’ha fatta

La drammatica vicenda si svolta a Rescaldina, comune della città di Milano. I fatti si sono svolti nel pomeriggio di ieri, lunedì 4 gennaio 2021 intorno alle 15. Un uomo di 46 anni, per ragioni ancora da chiarire, si è versato addosso della benzina e si è dato fuoco. La terribile vicenda è avvenuta nel cortile del suo appartamento in via ai Campi, davanti agli occhi pieni di disperazione della madre.

Dopo l’estremo gesto dell’uomo alcuni vicini di casa si sono precipitati sul luogo della drammatica vicenda avvenuta ieri a Rescaldina per cercare di spegnere le fiamme che si espandevano sempre di più sul corpo del 46enne. Sul posto immediato è stato anche l’intervento dei Vigili del fuoco, dei carabinieri e del personale medico del 118. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale, l’80% del suo corpo presentava gravi ustioni di terzo grado. Inutili sono stati i tentativi dei sanitari di mantenerlo in vita, il 46enne è infatti morto ancora prima di arrivare in ospedale, a bordo dell’elisoccorso.

I carabinieri indagano per cercare di ricostruire con esattezza la dinamica della drammatica vicenda avvenuta nel pomeriggio di ieri. Il 46enne si è tolto la vita dandosi fuoco davanti alla madre, il suo gesto è stato volontario ma non è ancora chiaro cosa lo abbia spinto a compiere un gesto così estremo.