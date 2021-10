Catania, uccide la sorella e occulta il cadavere: chiesta perizia psichiatrica

Lucrezia Di Prima è stata uccisa in provincia di Catania, a San Giovanni La Punta, lo scorso 15 ottobre 2021 dal fratello 22enne. Dopo averla uccisa ha avvolto il suo cadavere con dei sacchi di plastica e lo ha portato nelle campagne di Nicolosi, dove è stato ritrovato 24 ore dopo. Era stato proprio il fratello, Giovanni Francesco Di Prima, ad indicare il luogo in cui trovare la vittima dopo aver confessato di averla uccisa.

Il giovane 22enne è stato arrestato con le gravi accuse di omicidio e occultamento di cadavere. Il suo avvocato ha chiesto la perizia psichiatrica per accertare le sue condizioni psicologiche. Il legale è convinto che Giovanni Francesco Di Prima non si sia reso conto di ciò che ha fatto. Queste le sue parole: “Secondo me Giovanni non ha capito cosa ha fatto. Non si è reso conto di quello che ha commesso e lo dico nel pieno rispetto del dolore della famiglia”.

In merito al movente dell’omicidio, secondo la Procura di Catania il 22enne avrebbe ucciso Lucrezia Di Prima a causa delle grosse richieste di denaro avanzate nei confronti dei genitori per ristrutturare l’appartamento in cui sarebbe dovuta andare a vivere con il fidanzato. Il legale del ragazzo pensa che l’aspetto economico con l’omicidio c’entri solo in parte. A parer suo Giovanni aveva interpretato male le richieste e i gesti della sorella nei confronti dei genitori.