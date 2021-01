Challenge su Tik Tok, bimba di 10 anni in rianimazione: è grave

Dramma nella serata di ieri 20 gennaio 2021 a Palermo, a causa di una challenge su Tik Tok una bambina di soli dieci anni rischia di morire. La piccola ha accettato di fare una sfida chiamata ‘hanging challenge’, si tratta di una prova di resistenza. Per eseguire il gioco bisogna legarsi una cintura attorno al collo e cercare di resistere quanto più possibile, senza quindi respirare.

Un gioco pericoloso che potrebbe costarle la vita. La bimba di 10 anni dopo essersi legata la cintura intorno al collo non ha respirato fino a quando è rimasta asfissiata. Non appena ha perso le forze è caduta a terra. In casa con lei c’erano i suoi genitori, questi fortunatamente si sono subito accorti di ciò che la figlia avesse fatto e l’hanno portata immediatamente all’ospedale Di Cristina di Palermo. Per alcuni minuti il cuore della bambina ha smesso di battere, arrivata in ospedale in arresto cardiorespiratorio è stata subito ricoverata nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni di salute sono apparse subito molto delicate.

Il cuore della piccola ha ripreso a battere in seguito alle manovre di rianimazione cardiopolmonare. I primi esami eseguiti dai medici non hanno dato esiti incoraggianti, la bimba continua a lottare tra la vita e la morte. Questa non è la prima challenge che spinge la gente a compiere gesti pericolosi, che in alcuni casi porta anche alla morte.