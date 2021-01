Brescia, fuori di sé si getta dalla finestra di casa: 31enne è grave

Dramma nel pomeriggio di ieri, mercoledì 6 gennaio 2021 a Brescia, i fatti si sono svolti in un appartamento situato in via Somalia. Una donna di 31 anni di origini cinesi si è affacciata alla finestra della sua abitazione situata al primo piano con l’intenzione di gettarsi. Stando ad una prima ricostruzione della vicenda urlava frasi senza senso, non era in sé.

Dopo essersi accorti di ciò che stava succedendo, alcuni vicini di casa della donna si sono preoccupati e hanno subito allarmato le forze dell’ordine per evitare che la situazione si trasformasse in una vera e propria tragedia. Immediato è stato l’intervento della Polizia sul luogo della vicenda avvenuta ieri pomeriggio a Brescia. Alla vista degli agenti la 31enne non si è affatto calmata, al contrario si è solo agitata di più e ha continuato a sporgersi dalla finestra in modo molto pericoloso.

I poliziotti hanno provato a farla ragionare ma i loro tentativi non sono serviti a nulla. Alla fine si è lanciata dalla finestra del suo appartamento situato al primo piano. Per qualche minuto la donna ha perso conoscenza, il personale medico del 118 l’ha trasportata d’urgenza all’ospedale per ricevere le cure necessarie in seguito alla caduta. La 31enne ha riportato molti traumi, le sue condizioni di salute sono gravi ma fortunatamente non sembra essere in pericolo di vita.