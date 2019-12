Brescia, 16enne picchiata da due coetanee per gelosia: nessuno la difende

L’episodio di violenza si è svolto sabato sera a Brescia, una giovane ragazza di soli 16 anni è stata aggredita da due sue coetanee. Il motivo? Si contendevano lo stesso ragazzo. La violenta lite si è svolta in pieno centro, in corso Magenta, le due ragazze che l’hanno picchiata non erano da sola ma in compagnia di altri amici che hanno ripreso l’episodio di bullismo con i loro telefoni.

In un primo momento l’hanno insultata e minacciata, subito dopo le hanno stretto le mani al collo, l’hanno spinta contro un muro e hanno iniziato a schiaffeggiarla. Molte persone che si trovavno sul luogo della vicenda hanno assistito all’episodio di bullismo, nessuno ha però aiutato la 16enne. Fortunatamente una coppia di amiche si sono poi avvicinate per cercare di mettere fine alla vicenda di violenza. In lacrime e in preda alla paura la ragazzina ha chiamato le forze dell’ordine per chiedere aiuto.

In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento dei carabinieri e dell’ambulanza sul luogo della violenta vicenda avvenuta sabato sera a Brescia. La coppia di amiche è rimasta insieme alla 16enne per cercare di tranquillizzarla. La vittima è stata trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie a causa delle ferite riportate in seguito all’aggressione. La 16enne non ha ancora sporto denuncia contro le coetanee che l’hanno aggredita, ha tre mesi di tempo per presentarsi in caserma e denunciarle.