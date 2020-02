Varcaturo, minaccia e rapina la madre: 40enne in manette

La vicenda si è svolta a Varcaturo, una frazione di Giugliano in Campania nella città di Napoli. Un uomo di 40 anni da tempo faceva vivere la madre nella paura. Il motivo? La minacciava e maltrattava per convincerla ad assecondare le sue continue richieste di denaro. La madre dell’uomo, una donna di 62 anni, sperava che l’atteggiamento del figlio cambiasse, per questo non si era mai rivolta alle forze dell’ordine.

In seguito all’ennesimo episodio di violenza avvenuto all’interno del loro appartamento a Varcaturo, la donna in preda alla paura ha trovato il coraggio di allarmare le forze dell’ordine per mettere fine a quello che per lei era diventato ormai un incubo. Dopo la richiesta di aiuto della 62enne, immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della vicenda. Giunti all’interno dell’appartamento di madre e figlio, gli agenti hanno trovato il 40enne mentre inveiva contro la madre, la stava anche minacciando di morte. Poco prima l’uomo aveva rubato alla madre un televisore.

Ai carabinieri la 62enne ha raccontato che non era la prima volta che il figlio assumeva comportamenti violenti nei suoi confronti, da tempo subiva maltrattamenti e minacce da parte sua. Il 40enne è stato arrestato per rapida aggravata ai danni della madre. Dopo l’arresto è stato portato in carcere.