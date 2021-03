AstraZeneca, parla Locatelli: “Sicuro ed efficace, il vaccino non va rifiutato”

In un’intervista concessa al Corriere della Sera, Franco Locatelli ha detto la sua sulle nuove misure restrittive in vigore da oggi 15 marzo al 6 aprile 2021, ha parlato anche del vaccino AstraZeneca. Stando a quanto detto dal Presidente del Consiglio di Sanità dopo Pasqua la situazione epidemiologica sarà più favorevole grazie alle nuove restrizioni.

Locatelli ha fatto sapere che per contenere la diffusione del Coronavirus il nuovo decreto ha aumentato il livello delle norme seguendo il principio della massima cautela. Di recente si sono verificati alcuni decessi, le vittime avevano fatto il vaccino AstraZeneca e ciò ha causato allarmismo. Per precauzione un lotto del vaccino è stato sospeso anche se non è stata accertata nessuna evidenza di un rapporto causa effetto tra vaccinazione e morte. Secondo il Presidente del Consiglio di Sanità sul nesso di causalità non devono essere tratte affrettate conclusioni.

LEGGI ANCHE -> Vaccino anti-Covid AstraZeneca: Aifa sospende lotto in Italia

Franco Locatelli ci ha tenuto a precisare che il vaccino AstraZeneca ha un’efficacia davvero elevata. Questa supera l’80% per quanto riguarda tutte le manifestazioni di Covid-19. Per quanto riguarda la copertura dalle forme gravi la sua efficacia è vicina al 100%. In tutta Europa milioni di persone hanno fatto il vaccino e non hanno sviluppato problemi, questo a parer suo sul profilo della sicurezza rassicura molto. Ha quindi detto che non bisogna rifiutare questo vaccino.