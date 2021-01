Dramma a Lobia, casa esplode e prende fuoco: coppia perde la vita

Dramma nella mattinata di oggi 18 gennaio 2021 a Lobia, frazione di San Giorgio in Bosco. All’interno di un’abitazione è scoppiata prima un’esplosione poi un incendio che ha fatto perdere la vita ad una coppia di anziani. I fatti si sono svolti poco prima delle 8 di questa mattina, i vicini di casa della coppia hanno sentito una forte esplosione, dopo essersi affacciati hanno visto le fiamme uscire dalla casa delle vittime.

Le vittime sono Enrico Fontanella e la moglie Norma Todesco, lui aveva 88 anni lei invece 85. Entrambi sono morti sul colpo a causa dell’esplosione. Sul luogo della drammatica vicenda avvenuta stamattina a Lobia immediato è stato l’intervento dei carabinieri, dei Vigili del fuoco e del 118, per la coppia però non c’era nulla da fare. Marito e moglie sono stati trovati carbonizzati. Il corpo senza vita dell’85enne è stato trovato nel suo letto, stava ancora dormendo quando c’è stata l’esplosione. Il marito era invece sveglio, il suo corpo è stato trovato in salotto.

Al momento non è chiaro il motivo che ha causato la violenta esplosione che ha causato la morte di Enrico e Norma. Al momento le ipotesi più plausibili sono due: un fornello del gas dimenticato acceso o una fuga di gpl dalla bombola. Gli agenti indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la tragica vicenda.