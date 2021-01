Ponte Galeria, picchia la compagna con una mazza di ferro: arrestato

È finalmente finito l’incubo di una ragazza picchiata e maltrattata da tempo dal compagno violento, i fatti si sono svolti pochi giorni fa nella zona Ponte Galeria di Roma. Dopo l’ennesima lite scoppiata tra le mura domestiche un ragazzo di 24 anni si è scagliato ancora una volta con molta violenza contro la giovane compagna. Il ragazzo l’ha prima insultata e minacciata dopodiché l’ha colpita con una mazza di ferro.

Dopo aver sentito le disperate urla della ragazza e le sue richieste di aiuto sono stati probabilmente i vicini di casa della coppia ad allarmare le forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione i carabinieri si sono precipitati sul luogo della violenta aggressione avvenuta nei giorni scorsi nella zona Ponte Galeria di Roma. Giunti sul posto hanno trovato la ragazza in evidente stato di choc. Aveva sul corpo i chiari segni delle percosse subite. Agli agenti ha confessato che i maltrattamenti andavano avanti ormai da tempo.

Dopo aver allarmato il 118 i carabinieri hanno rintracciato e bloccato il 24enne. Aveva con sé 45 grammi di marijuana. Il ragazzo è stato arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Dopo l’arresto il 24enne è stato condotto nel carcere di Rieti. L’ormai ex compagna è stata invece trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie a causa dell’aggressione subita dal compagno violento.