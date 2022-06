Sesto San Giovanni, uccide il padre e lo fa a pezzi: arrestato 19enne

La macabra vicenda si è svolta intorno alle nove di ieri mattina, domenica 12 giugno 2022 a Sesto San Giovanni, all’interno di un’abitazione situata in via Saint Denis. Un ragazzo di 19 anni, Gianluca Loprete, probabilmente in seguito ad un litigio scoppiato tra le mura domestiche, si è scagliato con violenza contro il padre uccidendolo. La vittima è Antonio Loprete, un uomo di 57 anni.

I genitori del ragazzo erano da tempo separati, la vittima da un po’ di tempo era tornato a vivere nel quartiere in cui era cresciuto. Il figlio viveva con lui. I rapporti tra padre e figlio non erano affatto sereni. Il 19enne a causa dei suoi problemi psichici era seguito al Centro psico sociale di Sesto San Giovanni sin da quanto era solo un ragazzino, fino ad ora però non aveva mai manifestato comportamenti violenti. Gianluca Loprete non ha solo ucciso il padre, lo ha anche mutilato e disossato, il cadavere è stato trovato in camera da letto quasi decapitato. Una scena davvero raccapricciante quella che le forze dell’ordine si sono trovati davanti. Ad allarmare i Carabinieri è stato proprio il 19enne confessando per telefono il delitto commesso.

Da un po’ di tempo il 57enne non andava a lavoro, a quanto pare stava facendo i conti con la depressione. Dopo l’omicidio del padre il 19enne è stato interrogato ma ha preferito avvalersi della facoltà di non rispondere. Il ragazzo è stato portato in carcere con le gravi accuse di omicidio aggravato e villipendio di cadavere.

