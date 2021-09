Emanuele Impellizzeri, l’uomo che lo scorso 5 settembre ha ucciso la 27enne Chiara Ugolini, si sarebbe dovuto sottoporre ieri ad un interrogatorio ma si è suicidato nella sua cella in carcere. Sulla bocca della vittima era stato trovato uno straccio imbevuto di candeggina, forse l’ha anche ingerita. Sarebbe stata la sostanza nociva a provocare l’emorragia interna, causa della morte di Chiara.

Molte persone stanno soffrendo a causa di questa tragica vicenda, anche la compagna di Impellizzeri, Carla, e la figlia di soli sette anni. Nelle ultime settimane la donna ha dovuto fare i conti con un grande dolore, l’uomo che in tutti questi anni ha amato si è rivelato un brutale assassino. Di lui non voleva più saperne nulla, ha messo fine alla loro relazione non appena ha scoperto ciò che aveva fatto. Dopo aver ucciso Chiara l’uomo era tornato a casa con i vestiti sporchi di sangue e ha subito confessato alla compagna che aveva ucciso la vicina. Lui aveva capito che Carla non lo avrebbe coperto, quando è scappato lei ha infatti allarmato le forze dell’ordine.

Omicidio Chiara Ugolini, ecco cosa ha detto la compagna di Emanuele Impellizzeri dopo che si è suicidato

Carla, dopo aver appreso che Emanuele Impellizzeri si è tolto la vita nel carcere di Verona, gli ha detto addio con un messaggio. Questo è ciò che ha scritto: “Non eri più la stessa persona, soltanto Dio ti potrà giudicare.” Quando è stata contattata la donna non è riuscita a dire molto, in merito al suo attuale stato d’animo ha solo detto: “La situazione per me è delicata. Non avevo ancora trovato il modo per uscire dal buco nero in cui ero piombata dopo che lui ha ucciso quella povera ragazza. Ora mi sembra di sprofondare in un buco ancora più profondo.”

Chi lo conosceva non poteva immaginare che sarebbe stato capace di fare del male a qualcuno e di fare del male anche a se stesso. Diverse sono state le reazioni di amici e familiari della vittima, tanti i messaggi postati sul suo account Facebook e su quello del fidanzato. In molti speravano di vederlo in carcere per molto tempo, altri invece vedono il suo suicidio come una vittoria.