La violenta vicenda si è svolta nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 giugno 2022 a Rimini, dove una donna ha trovato il coraggio di denunciare il compagno violento. In seguito ad una lite, scoppiata per futili motivi tra le mura domestiche, l’uomo si è scagliato per l’ennesima volta contro la compagna. Lei stanca di subire i maltrattamenti dell’uomo ha chiamato il 112 e ha ordinato una pizza.

L’agente che ha risposto al telefono ha subito capito che dietro l’ordinazione della donna si nascondeva una richiesta di aiuto. Tempestivo è stato quindi l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo in cui si sono svolti i fatti a Rimini. Giunti sul posto i poliziotti sono riusciti ad entrare in casa, lì hanno trovato la vittima in preda alla paura e all’agitazione, il compagno era visibilmente ubriaco e fuori di sé. Alla vista degli agenti è andato su tutte le furie e ha minacciato di morte la donna, ha provato anche ad aggredirla.

Fortunatamente la Polizia è intervenuta in tempo, evitando così l’ennesima violenza domestica. In casa con la coppia c’era anche il figlio della donna, un ragazzino di 15enne, si era chiuso in camera terrorizzato. L’uomo ha tentato di colpire anche gli agenti, è stato arrestato con le gravi accuse di resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia.

Ai poliziotti la vittima ha raccontato che non era la prima volta che il compagno la minacciava e picchiava, lei però non lo aveva mai denunciato per paura. I due convivevano da circa un anno, negli ultimi mesi lui tornava spesso a casa ubriaco e sfogava la sua rabbia contro di lei.

