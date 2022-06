Napoli, l’ex non lo fa entrare lui si arrampica alla finestra: i fatti

La vicenda si è svolta nel pomeriggio di ieri, giovedì 9 giugno 2022 a Napoli, in un’abitazione situata in via Dello Scirocco. Un uomo si è recato sotto casa dalla sua ex compagna, quando però lei si è rifiutata di farlo entrare lui non si è affatto arreso. Dopo essersi arrampicato alla finestra dell’appartamento situato al primo piano di un palazzo, ha cercato di introdursi in casa contro la volontà della donna.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo in cui si è svolta la vicenda ieri pomeriggio, a Napoli. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato l’uomo arrampicato che tentava di fare irruzione a casa dell’ex compagna. Ai poliziotti l’uomo ha spiegato di essersi recato lì perché voleva vedere suo figlio, è però andato su tutte le furie quando lei non gli ha permesso di entrare in casa.

Dopo aver parlato con gli agenti l’uomo è andato via. Dopo qualche ora, però, si è ripresentato sotto casa dell’ex per poi andare di nuovo via. La Polizia è tornata sul posto per capire cosa stesse accadendo, mentre accompagnavano la donna a sporgere denuncia in Commissariato sono stati minacciati da un uomo a bordo di uno scooter, ha tentato anche di aggredire la donna. Dopo una colluttazione i poliziotti sono riusciti a bloccarlo, si tratta di un 42enne già noto alle forze dell’ordine. È stato arrestato per lesioni aggravate, violenza, resistenza a Pubblico Ufficiale. È stato anche multato perché guidava senza patente, lo scooter è stato sequestrato.

