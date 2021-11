Chieti, 40enne trovato morto in casa: aveva una profonda ferita alla testa

È successo a Chieti nel quartiere Sant’Anna, all’interno di un’abitazione situata in via Albanese, dove un uomo di quarant’anni è stato trovato senza vita. La vittima è Francesco Ciammaichella, vicino al suo cadavere sono state trovate tracce di sangue. Stando alle prime informazioni sul caso, quando l’uomo è stato trovato morto aveva una ferita profonda alla testa. Nessun segno di colluttazione all’interno dell’appartamento, la prima ipotesi però sembra essere quella dell’omicidio.

L’uomo viveva da solo, a lanciare l’allarme che ha permesso di trovare il suo cadavere nel pomeriggio di ieri a Chieti è stato un suo vicino di casa. Tempestivo è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo della vicenda. Sul posto anche il personale medico del 118, il pm di turno e il medico legale. A quanto pare quando è stato ritrovato il 40enne era deceduto già da qualche ora.

I carabinieri indagano per cercare di fare chiarezza in merito al decesso di Francesco Ciammaichella, dopo l’accaduto alcune persone sono state interrogate ma nessuno al momento è in stato di fermo. L’appartamento della vittima è stato posto sotto sequestro e il suo corpo senza vita è stato portato via. Verrà sottoposto nelle prossime ore all’esame autoptico per chiarire l’esatta causa della sua morte.

LEGGI ANCHE -> Bimbo di 10 anni aggredito da un cane, è morto: arrestata la padrona