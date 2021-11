Bimbo di 10 anni aggredito da un cane, è morto: arrestata la padrona

La tragica vicenda è avvenuta nel Galles, a Caerphilly, dove un bambino di soli dieci anni ha perso la vita dopo essere stato aggredito da un cane. La vittima, Jack Lis, stando a quanto riportato da Sky News si stava recando a casa di un amico quando è stato improvvisamente attaccato dall’animale. Attimi di vera paura che si sono trasformati velocemente in una drammatica vicenda.

Immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo dell’accaduto. Gli agenti hanno subito fermato il cane mentre stava aggredendo la giovanissima vittima, per fermarlo lo hanno ucciso. Purtroppo però per il bambino era già troppo tardi, per lui non c’è stato infatti nulla da fare.

I medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita, le ferite riportate in seguito all’attacco violento del cane non gli hanno lasciato scampo, è morto poco dopo. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire con esattezza come si sia svolta la terribile vicenda. Due persone si sono presentate spontaneamente in commissariato e sono state già interrogate. Intanto, la padrone del cane che ha aggredito e ucciso il bambino di dieci anni è stata arrestata. La giovane 28enne è stata infatti accusata di non aver controllato in modo adeguato un cane considerato pericoloso.

