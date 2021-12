È successo nella serata di ieri, lunedì 6 dicembre 2021 a Milano, all’interno di un appartamento situato in via Giulio Romano. Un anziano uomo di 82 anni è stata ucciso da un 35enne di origine romena. Si è presentato a casa sua con una motosega, un accetta e una tanica di benzina, dopo aver tagliato la porta con la motosega è entrato in casa e lo ha aggredito.

L’uomo ha disperatamente tentato di difendersi, quando ha preso lo spray al peperoncino il 35enne gli ha tagliato una mano con la motosega. Lo ha poi ucciso con due coltellate al collo. L’aggressore ha tentato anche di dar fuoco all’abitazione della vittima. Gli investigatori fanno sapere che tramite una mail l’uomo aveva già reso noto di voler uccidere l’82enne.

Il 35enne responsabile della morte dell’anziano signore è stato bloccato dalle forze dell’ordine nella mattinata di oggi vicino al luogo di lavoro, una farmacia di Melegnano dove svolgeva il ruolo di magazziniere. I carabinieri dopo l’arresto lo hanno portato in caserma per l’interrogatorio. L’aggressore e la vittima avevano avuto una relazione, i carabinieri sono subito risaliti a lui. Dalo scorso 13 ottobre il 35enne romeno aveva il divieto di avvicinarsi all’82enne, alla sua abitazione ai luoghi che frequentava dopo l’accusa nei suoi confronti di stalking.

Nella giornata di ieri era stato sottoposto anche al divieto di avvicinamento alla sorella dell’anziano e al suo migliore amico. Tutte precauzioni che non sono però bastate a proteggere l’82enne dall’ira dell’ex compagno. Ignorando il divieto di avvicinamento l’uomo si è infatti recato dalla vittima e l’ha uccisa in modo brutale.

