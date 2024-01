Gravellona Toce, picchia ancora la compagna: la figlia lo fa arrestare

La violenta aggressione si è svolta all’interno di un’abitazione situata a Gravellona Toce, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola. In seguito ad una lite scoppiata tra le mura domestiche un uomo di 46 anni si è scagliato con violenza contro la compagna. In preda alla paura è stata una delle figlie della coppia, una ragazzina di 12 anni, ad allarmare le forze dell’ordine per chiedere aiuto.

La 12enne si è recata in balcone durante l’episodio di violenza, agli agenti ha raccontato che il padre stava picchiando la madre. In seguito alla segnalazione è stato subito attivato il codice rosso, in pochi minuti una pattuglia dei Carabinieri è arrivata sul posto, a Gravellona Toce. Giunti all’interno dell’abitazione hanno trovato l’uomo visibilmente agitato, la compagna e i figli minorenni erano terrorizzati.

Dalle indagini è emerso che non era la prima volta che l’uomo manifestava simili comportamenti violenti, era stato già denunciato per maltrattamenti. Il 46enne è stato subito portato in caserma, la vittima e i loro figli sono stati invece trasportati in ospedale per ricevere le cure adeguate. I medici hanno riscontrato un forte stato di shock e lesioni lievi. L’uomo dopo l’arresto è stato portato nel Carcere di Pallanza, dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della compagna.

