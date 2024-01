Roma, l’appuntamento diventa un incubo: 40enne picchiata e rapinata

I fatti si sono svolti a Roma, dove l’appuntamento con un uomo si è trasformato in un vero e proprio incubo per una donna di 40 anni. La vittima si prostituiva in casa e per trovare i suoi clienti utilizzava app di messaggistica. Online si era messa d’accordo con un uomo per una prestazione sessuale, però quando lui si è presentato all’appuntamento la vicenda ha subito preso una brutta piega.

Entrato in casa l’uomo l’ha aggredita dopodiché le ha legato le mani con delle fascette da elettricista per immobilizzarla e l’ha minacciata di morte per farsi consegnare tutto il denaro che aveva. La donna non aveva molti soldi in casa, circa 35 euro, dopo averli presi ha rubato anche il suo cellulare e prima di andare via l’ha chiusa a chiave in bagno. Ferita e in preda alla paura la vittima ha iniziato ad urlare dalla finestra attirando l’attenzione dei passanti che hanno subito allarmato le forze dell’ordine.

Giunti sul posto, un’abitazione di Roma, i Carabinieri hanno liberato la 40enne. Grazie al suo racconto e agli screenshot della sua conversazione con il finto cliente gli agenti sono riusciti ad identificarlo. Si tratta di un uomo di 40 anni di origini portoghesi. Dopo averlo rintracciato i militari lo hanno arrestato e portato nel carcere Regina Coeli.

LEGGI ANCHE -> Bologna, 52enne trovata morta in casa: era morta da settimane