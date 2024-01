Bologna, 52enne trovata morta in casa: era morta da settimane

Dramma a Bologna, i fatti si sono svolti nella giornata di ieri, lunedì 15 gennaio 2024. Una donna di 52 anni è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione in cui viveva insieme al suo cane. A fare la macabra scoperta è stata l’anziana madre. La donna da un po’ di tempo non riusciva a mettersi in contatto con la vittima, in preda alla preoccupazione ha quindi deciso di recarsi a casa sua.

Giunta all’interno dell’appartamento della figlia, a Bologna, ha trovato il suo cadavere riverso sul pavimento del soggiorno. In seguito alla segnalazione dell’anziana donna immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo in cui si sono svolti i fatti nella giornata di ieri. Il corpo della 52enne era in avanzatissimo stato di decomposizione. Stando alle prime informazioni sul caso la morte della donna risalirebbe a diverse settimane fa.

Al momento non è nota la causa del decesso, sarà infatti l’esame autoptico a fare maggiore chiarezza in merito al motivo della sua morte. Nessuna ipotesi è da escludere, potrebbe essersi trattato di un malore, di un gesto volontario o di un omicidio. All’interno dell’appartamento, però, non sono stati trovati segni di effrazione.

