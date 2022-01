Trieste, donna trovata morta nel parco: è Liliana Resinovich?

Nella giornata di mercoledì a Trieste una donna è stata trovata morta nel parco, era coperta da due sacchi e aveva due sacchetti di plastica in testa, stretti intorno alla gola, si tratta di Liliana Resinovich? La donna, una 63enne, è scomparsa lo scorso 14 dicembre 2021 da San Giovanni, a Trieste. Prima di sparire nel nulla aveva salutato il marito intorno alle 8 del mattino, poi aveva avvisato un amico che avrebbe tardato al loro appuntamento. Da quel momento non si è più saputo nulla di lei.

Si cerca ora di capire se il cadavere della donna trovato nel parco appartiene proprio a Liliana Resinovich. L’esame autoptico verrà effettuato entro lunedì e chiarirà non solo la causa del decesso ma anche se si tratta della 63enne scomparsa qualche settimana fa. Alcuni elementi fanno pensare che potrebbe essere lei, tra questi gli occhiali da vista e la corporatura. Il corpo della donna trovata morta era in uno stato iniziale di decomposizione, stando ad una prima valutazione la morte risalirebbe a qualche giorno fa. Al momento nessuna ipotesi è esclusa, nemmeno quella del gesto volontario.

La vittima potrebbe essere morta per soffocamento, a farlo pensare i sacchetti in testa stretti intorno alla gola, sarà però l’autopsia a chiarire con certezza come è morta. Potrebbe però trattarsi anche di un tentativo per depistare le indagini. Sul corpo della donna non sono stati trovati segni di violenza. Nei prossimi giorni l’esame autoptico chiarirà ogni dubbio e svelerà se quel cadavere appartiene davvero a Liliana.