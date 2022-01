Liliana Resinovich scomparsa, parla un amico: “Si lamentava del marito”

I fatti risalgono allo scorso 14 dicembre 2021, giorno in cui la 63enne Liliana Resinovich è scomparsa da San Giovanni, a Trieste. Il marito l’ha vista per l’ultima volta intorno alle 8 del mattino, da quel momento nessuno ha più avuto sue notizie. Quando è andata via di casa ha portato con sé solo una piccola borsa, i suoi due cellulari li ha invece lasciati a casa.

Al momento nessuna ipotesi è esclusa e non ci sono indagati per la sua scomparsa. Le forze dell’ordine si stanno molto concentrando sul rapporto che aveva con il marito, i due sono convolati a nozze nel 2005 ma stanno insieme da ben 32 anni. È stato proprio lui a denunciare la sua scomparsa nella serata dello scorso 14 dicembre, spinto anche dal fratello assai preoccupato della donna e di alcuni suoi amici. Stando alle dichiarazioni che l’uomo ha rilasciato i due non avevano problemi di coppia, né problemi di natura economica.

Ai microfoni di Chi l’ha visto il marito di Liliana Resinovich ha raccontato che prima del suo allontanamento dalla casa in cui vivevano insieme avevano trascorso un bellissimo fine settimana, erano andati alle terme e in bici. Ha poi aggiunto che non capisce cosa potesse turbarla così tanto da decidere di andare via facendo perdere le sue tracce.

Stando a quanto rivelato però da un amico di Liliana il rapporto con il marito non era affatto sereno e felice come lui dice. Lui stesso ha raccontato: “No, non era quel rapporto idilliaco che lui descrive. Lei si lamentava di lui. Non mi ha mai parlato di maltrattamenti, ma di sudditanza, forse era succube. Credo fosse al limite della sopportazione e sull’orlo di lasciarlo“.

Quella mattina la 63enne aveva chiamato l’amico per avvisarlo che avrebbe fatto tardi al loro appuntamento perché doveva portare il telefono in un negozio per farlo aggiustare. In realtà la donna ha lasciato entrambi i suoi telefoni a casa ed è sparita nel nulla.

