Alghero, ritrovato il corpo della donna scomparsa: cadavere mummificato

Antonietta Canu, una anziana donna di 71 anni, era improvvisamente sparita lo scorso luglio ad Alghero. Dopo mesi le ricerche si sono concluse nei giorni scorsi, queste non hanno avuto però esisto positivo. La vittima è stata trovata senza vita non lontano da casa sua, in una campagna, nei dintorni della borgata Maristella.

Quando la donna è stata ritrovata il suo cadavere era in avanzato stato di decomposizione, quasi totalmente mummificato. Stando alle prime ipotesi si pensa che il corpo della signora Antonietta fosse lì dal 13 luglio 2021, giorno in cui nessuno ha più avuto sue notizie, nessuno però lo aveva notato fino ad ora. Il terreno in cui la vittima è stata ritrovata non era recitato, dunque era facilmente accessibile dalla strada. Le squadre della Protezione civile, i cani molecolari e i droni l’avevano cercata per giorni, ma nessuno aveva notato il suo corpo senza vita nel campo poco distante dalla sua abitazione.

Sul luogo del ritrovamento del cadavere di Antonietta Canu sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale per i dovuti rilievi del caso. Sul posto anche il medico legale e il pm. Stando a un primo esame non sono stati riscontrati sul corpo della donna né segni di violenza né segni di aggressione da parte di animali, sembra che sia stata colta da un improvviso malore. Sarà però l’esito dell’esame autoptico a chiarire l’esatta causa della morte e quando è avvenuto il decesso.

