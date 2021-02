Guidonia, folgorato da un fulmine in campagna: muore 44enne

La drammatica vicenda si è svolta nel pomeriggio di ieri 10 febbraio 2021 nella frazione Montecelio di Guidonia a Roma. Protagonista del terribile episodio un uomo di 44 anni di origine rumena. L’uomo, insieme ad un suo connazionale, stava lavorando in una campagna, un uliveto situato in una traversa di via Romana quando è stato improvvisamente colpito da un fulmine.

Il 44enne si stava recando nel pollaio della campagna, il fulmine lo ha centrato in pieno ed è rimasto folgorato. In seguito alla terribile vicenda avvenuta ieri pomeriggio nella frazione di Guidonia immediato è stato l’intervento del personale medico del 118. A causa della violenta scarica elettrica che lo ha colpito però per l’uomo sfortunatamente non c’è stato nulla da fare. Giunti sul posto l’uomo era già morto, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima.

Sul luogo della drammatica vicenda oltre ai sanitari sono intervenuti anche i poliziotti del Commissariato di Tivoli per i dovuti rilievi del caso. Non ci sono dubbi sulla causa della morte del 44enne, l’uomo è infatti morto folgorato dopo che è stato colpito in pieno da un fulmine. In seguito all’incidente il corpo senza vita della vittima è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.