Taggia, Carlotta esce di casa e sparisce nel nulla: i carabinieri la cercano

Carlotta Mittemperger, una ragazzina di 13 anni, è scomparsa nella mattinata di lunedì 3 gennaio 2022 a Taggia, in provincia di Imperia in Liguria. Aveva salutato la madre prima che andasse a lavoro dopodiché è uscita di casa di nascosto senza dire a nessuno dove fosse diretta. Non appena è rientrata a casa la donna non ha trovato la figlia e si è subito preoccupata.

In preda all’ansia la donna si è subito rivolta alle forze dell’ordine che hanno iniziato a cercarla a Taggia e dintorni. Le ricerche dei carabinieri proseguono da giorni ma di lei non c’è ancora nessuna traccia. Quando è sparita indossava scarpe della Puma e un giubbotto nero e bianco. Nel tentativo di ritrovarla la sua famiglia ha postato sui social una foto della 13enne, con la speranza che qualcuno segnali possibili suoi spostamenti. Al momento non è noto il motivo che abbia potuto spingere Carlotta Mittemperger ad uscire di casa senza fare più ritorno a casa, si ipotizza però un gesto volontario.

In preda alla preoccupazione la sorella della 13enne scomparsa, Noemi, ha fatto sapere che è troppo piccola per restare da sola tutto questo tempo, specie la notte. In caso di un avvistamento della ragazzina è possibile rivolgersi al 112 per rivelare ogni utile informazioni che possa aiutare i carabinieri a ritrovarla e riportarla a casa dalla sua famiglia.

