Pillola anti Covid: da oggi è disponibile anche in Italia

A partire da oggi, mercoledì 5 gennaio, arriva in Italia il primo antivirale specifico contro il Coronavirus, ovvero la nuova pillola anti covid Merck chiamata molnupiravir.

Dopo l’ok della Commissione Tecnico Scientifica dell’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) il 22 dicembre, il farmaco da oggi è distribuito dalla Struttura Commissariale alle Regioni.

L’AIFA ha dichiarato che come medicinale è “autorizzato per trattamento dei pazienti Covid-19 non ricoverati con recente insorgenza di malattia da lieve a moderata e con condizioni cliniche sottostanti che possono rappresentare fattori di rischio specifici per lo sviluppo di Covid-19 grave“.

Molnupiravir è un antivirale orale che deve essere assunto in caso di positività al Covid entro 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi.

Pillola anti covid: chi la produce e quando prenderla

La nuova pillola anti covid è prodotta da Merck Sharp & Dohme, un’azienda farmaceutica statunitense fondata nel 1891 tra le più grandi al mondo.

Durante gli ultimi due anni l’azienda ha avuto una grande risonanza a livello mondiale per le numerose sperimentazioni nella lotta al Covid 19.

Il farmaco è già in distribuzione da ieri, 4 gennaio, come deciso dall’AIFA, che ha approvato la pillola lo scorso 22 dicembre.

Il medicinale dovrebbe prevenire oltre il 30% dei casi gravi e dei ricoveri tra coloro che risultano positivi al virus.

Questo però solo nel caso in cui il farmaco venga assunto subito dopo l’avvenuto contagio.

Quanto costa e dove si trova?

Il costo di un ciclo con Molnupiravir ha un costo di circa 700 dollari.

In Italia saranno le Regioni a decidere come distribuirlo e dove renderlo reperibile.

E’ probabile che all’inizio il medicinale sarà disponibile nelle farmacie degli ospedali e nelle farmacie autorizzate, senza costi per i pazienti.

Tutti i pazienti decideranno di assumere il farmaco saranno iscritti in un apposito registro di monitoraggio per verificare gli effetti.

E’ importante ricordare che la pillola non è un sostitutivo del vaccino anche perchè, come altri farmaci, ha una durata limitata nel tempo.