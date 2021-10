Facebook cambia nome: si chiama Meta e punta sulla realtà virtuale

L’annuncio arriva dal Ceo, Mark Zuckerberg, durante l’evento Facebook Connect.

“In questo momento, il nostro brand è così strettamente legato a un prodotto che non può assolutamente rappresentare tutto ciò che stiamo facendo oggi, figuriamoci in futuro“, ha detto Zuckerberg.

Il nuovo nome del social sarà Meta, ovvero Metaverso.

La decisione di cambiare nome arriva dopo giorni decisivi.

Il Ceo, apparso saldamente alla guida dell’azienda, smentendo così le voci che lo volevano dimissionario, ha spiegato che per Facebook era arrivato il momento di cambiare nome.

Announcing @Meta — the Facebook company’s new name. Meta is helping to build the metaverse, a place where we’ll play and connect in 3D. Welcome to the next chapter of social connection. pic.twitter.com/ywSJPLsCoD — Meta (@Meta) October 28, 2021

Facebook cambia nome: le parole di Zuckerberg

“Nel corso del tempo spero che saremo visti come un’azienda del metaverso e voglio che il nostro lavoro e la nostra identità siano ancorati a ciò che stiamo costruendo. Il metaverso è la prossima frontiera. D’ora in poi, saremo al primo posto nel metaverso, non in Facebook“, ha aggiunto Zuckerberg.

Il Ceo ha spiegato: “Oggi siamo visti come una società di social media, ma nel nostro Dna siamo un’azienda che costruisce tecnologia per connettere le persone e il metaverso è la prossima frontiera proprio come lo era il social networking quando abbiamo iniziato. La nostra speranza è che entro il prossimo decennio il metaverso raggiunga un miliardo di persone, ospiti centinaia di miliardi di dollari di eCommerce e supporti posti di lavoro per milioni di creatori e sviluppatori“.

Perchè si chiamerà Meta

“La parola ‘meta’ deriva dalla parola greca che significa ‘oltre’. Per me, significa che c’è sempre altro da costruire e c’è sempre un capitolo successivo della storia. La nostra è una storia che è iniziata in una stanza di un dormitorio al college ed è cresciuta oltre l’immaginabile, diventando una famiglia di app che le persone usano per connettersi tra loro, avviare attività, creare comunità e movimenti che hanno cambiato il mondo“, continua Zuckerberg.

“Sto dedicando le nostre energie a questo, più di qualsiasi altra azienda al mondo. Se questo è il futuro che volete vedere, spero che vi unirete a noi. Il futuro sarà al di là di tutto ciò che possiamo immaginare“, conclude.

Dal 1° dicembre un nuovo ticker

La società ha rivelato che le azioni di negoziazione con un nuovo ticker, MVRS, inizieranno il 1° dicembre.

Facebook e Instagram faranno parte di Meta, oltre a Whatsapp e la realtà aumentata del visore Oculus.

Per Mark Zuckerberg “il metaverso sarà il successore di Internet mobile. Saremo in grado di sentirci presenti – come se fossimo proprio lì con le persone, non importa quanto siamo distanti. Saremo in grado di esprimerci in nuovi modi gioiosi e completamente immersivi”.

Intanto in borsa i titoli del social media sono già saliti del 2,9%.

