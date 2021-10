Una nuova missione è pronta a compiersi partendo dal quartier generale della NASA.

Il Falcon 9 dello SpaceX di Elon Musk, il prossimo 23 novembre partirà dalla California per intercettare la traiettoria di un asteroide diretto verso la Terra.

La missione prende il nome di DART (Double Asteroid Redirection Test) ed è il primo progetto con tecnologia dell’impatto cinetico per contrastare un corpo celeste pericoloso.

NASA: cosa ci dobbiamo aspettare?

L’asteroide individuato si chiama Didymos, ed è un meteorite binario in quanto è composto da due diverse parti.

Un corpo primario di circa 780 metri di diametro e un corpo secondario di 160 metri, che orbita a distanza dal primo con una distanza di circa 1,18 chilometri.

La traiettoria verrà modificata durante l’impatto di DART, ad una velocità di 24 mila km/h, con un software di navigazione autonomo e una telecamera.

Secondo le informazioni, al momento dell’impatto l’asteroide sarà a 11 milioni di chilometri di distanza dal nostro pianeta.

Come seguire il lancio?

L’impatto con l’asteroide avverrà circa tra un anno di distanza dal momento del lancio dal Vandenberg Space Force Base in California.

Il 23 novembre prossimo tutti i canali NASA, dal sito ufficiale alla pagina YouTube, seguiranno in diretta il momento del lancio.

L’Agenzia Spaziale Americana collaborerà con SpaceX di Elon Musk.

Il programma è stato studiato e definito dall’Ufficio di coordinamento della difesa della NASA e dal Laboratorio di fisica applicata della Johns Hopkins University.

Le ultime dichiarazioni

Lindley Johnson, ufficiale di Difesa Planetaria dell’Agenzia Spaziale ha detto: “Con DART si potrà capire quanto sia fattibile la tecnica dell’impatto cinetico per deviare l’orbita di un asteroide.

Questa determinerà se resta un’opzione praticabile, almeno per gli asteroidi di dimensioni più piccole, con un rischio di impatto più frequente“.

Fino a questo momento la NASA ha individuato più di 8.000 asteroidi vicini alla Terra con un diametro superiore di 140m o rocce in grado di eliminare un intero stato.