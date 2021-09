SpaceX Falcon 9: decollato il razzo di Elon Musk con 4 civili a bordo

Il razzo SpaceX Falcon 9 è decollato dal Kennedy Space Center in Florida alle 2 di notte (ora italiana) come previsto.

A bordo nessun astronauta professionista ma 4 civili principianti.

La missione, dal nome Inspiration4, inaugura quello che è definito come turismo spaziale, con un primo volo che finanzierà un’attività di ricerca sui tumori.

Tutto si è svolto senza problemi.

La prima parte del razzo si è staccata e ha iniziato la sua discesa, atterrando su una piattaforma posizionata nell’Atlantico su drone chiamato “Just read the instruction“, “Basta leggere le istruzioni“.

L’equipaggio è composto da un miliardario imprenditore dell’e-commerce, Jared Isaacman, 38 anni, e altri tre privati cittadini: Sian Proctor, 51 anni, Hayley Arceneaux, 29 anni, e Chris Sembroski, 42 anni.

SpaceX Falcon 9: la missione

La missione Inspiration4 vede nel ruolo di comandante Jared Isaacman, che ha ideato la missione 10 mesi fa per raccogliere fondi a favore del St. Jude Children’s Research Hospital di Memphis.

Il comandante, fondatore di Shift4Payment è appassionato di pilotaggio.

Nel 2012 ha fondato una società che fornisce addestramento ai piloti dell’aeronautica statunitense, la Draken International.

Tra i membri della squadra Hayley Arceneaux si è detta entusiasta per gli studi scientifici che i quattro condurranno a bordo della Crew Dragon, per capire come il corpo umano reagisce ai viaggi spaziali.

E’ la prima persona con una protesi ad andare nello spazio.

L’equipaggio passerà tre giorni in orbita intorno alla Terra

Il turismo spaziale

La missione Inspiration4 è un’altra tappa del turismo spaziale dopo i lanci sponsorizzati da Richard Branson – l’11 luglio – e da Jeff Bezos, il 20 luglio scorso.

La sfida di Branson nasconde l’inizio di un settore che sarà in grandissima espansione per i prossimi 20 anni.

Dopo il viaggio la Virgin Galactic conta di passare alla fase dell’offerta commerciale per l’anno prossimo.

L’obiettivo è realizzare 400 voli all’anno da Spaceport America.

Ci sono già circa 600 biglietti venduti a un prezzo compreso fra 200mila e 250mila dollari, per gli aspiranti astronauti di sessanta Paesi diversi.

Tra loro c’è anche Elon Musk, fondatore di Tesla, che avrebbe anche già pagato un anticipo di 10mila dollari per assicurarsi un posto sulla navicella.