SpaceX: 4 astronauti rientrano a terra dopo 6 mesi nello spazio

Quattro astronauti, tre americani e un giapponese, hanno lasciato ieri sera la Stazione Spaziale Internazionale (Iss) a bordo della capsula SpaceX Crew Dragon.

Il tutto dopo oltre 160 giorni nello spazio e hanno effettuato l’ammaraggio al largo di Panama City, come ha mostrato una diretta live della Nasa.

Il volo di ritorno è durato circa sei ore e mezza.

Michael Hopkins, Victor Glover e Shannon Walker e Soichi Noguchi sono stati lo scorso novembre i primi astronauti di una missione “operativa” a essere trasportati sulla Stazione spaziale internazionale dalla compagnia spaziale di Elon Musk.

Si è trattato del primo lancio sulla Stazione spaziale dagli Stati Uniti dalla fine del programma Space Shuttle nel 2011.

L’ammaraggio è avvenuto alle 2:56 del mattino locali, le 8:56 in Italia.

La loro partenza sarebbe dovuta avvenire qualche giorno fa, ma era stata rinviata a causa del brutto tempo in Florida.

How we feel knowing that the astronauts of NASA's SpaceX Crew-1 mission have safely returned to our home planet. 💙 pic.twitter.com/CANUXMar9B — NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) May 2, 2021

SpaceX: la prima volta per i quattro astronauti

Per la prima volta l’azienda spaziale privata SpaceX ha portato in orbita i quattro astronauti.

I quattro sono arrivati alla Stazione Spaziale Internazionale in data 24 aprile 2021.

SpaceX, che è di proprietà del miliardario Elon Musk, negli anni ha perfezionato i sistemi per utilizzare più volte buona parte dei propri razzi, in modo da ridurre sensibilmente i costi per i lanci in orbita dei satelliti e ora degli astronauti.

SpaceX ha da un po’ di tempo il monopolio dei viaggi verso la ISS dal suolo statunitense.

La NASA aveva commissionato a Boeing la produzione di un sistema alternativo, ma l’azienda ha avuto diversi problemi nel suo sviluppo, riscontrando un malfunzionamento nel suo test dello scorso anno senza equipaggio.

Boeing sta lavorando per risolvere il problema, ma occorreranno ancora mesi prima che possa riavviare il processo di approvazione del suo veicolo spaziale.