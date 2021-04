Bracconiere calpestato e ucciso dagli elefanti: era a caccia di rinoceronti

È successo nella giornata di ieri 19 aprile 2021 in Sud Africa, tre uomini sono stati attaccati da un branco di elefanti mentre stavano dando la caccia in maniera illegale ai rinoceronti. I fatti si sono svolti all’interno del parco nazionale Kruger. Un bracconiere è rimasto ucciso dopo essere stato calpestato dagli elefanti.

Uno dei tre è riuscito a darsi alla fuga in seguito alla tragica vicenda, un altro è stato invece bloccato e arrestato dalle guardie forestali. A rivelare la notizia della morte del bracconiere è stato un funzionario della riserva naturale. La terribile vicenda è avvenuta davanti agli occhi delle guardie, queste dopo aver avvistato i tre uomini li hanno visti che cercavano di fuggire dall’ira degli elefanti. Dopo essere intervenuti hanno trovato il corpo senza vita dell’uomo, dopo essere stato calpestato dagli animali non c’è stato nulla da fare per lui.

In seguito alle dovute indagini è emerso che i tre uomini non si trovavano lì per dare la caccia agli elefanti ma ai rinoceronti. I cacciatori vanno spesso a caccia del corno di rinoceronte con lo scopo di rivenderlo nei mercati asiatici, dove è molto richiesto. La pratica è illegale ma ciò non ferma molti di loro, uno dei bracconieri ieri ha perso la vita mentre dava la caccia ai rinoceronti.