Marino, picchia i genitori da tre anni per soldi: 30enne finisce in manette

La violenta vicenda si è svolta nella serata di ieri, lunedì 16 novembre a Marino, comune della città di Roma. Un uomo albanese di 30 anni ha minacciato e maltrattato i suoi genitori all’interno del loro appartamento. Il motivo? Si erano rifiutati di assecondare l’ennesima richiesta di denaro. Ai due aveva chiesto un centinaio di euro per uscire con gli amici ma di fronte al loro rifiuto è andato su tutte le furie.

A sentire le urla provenire dall’appartamento in cui si è svolta la violenta vicenda ieri sera a Marino sono stati i carabinieri, si trovavano in zona per un normale controllo di routine. Dopo aver sentito le urla gli agenti sono immediatamente intervenuti per capire cosa stesse succedendo. Giunti all’interno dell’abitazione i carabinieri hanno sorpreso il 30enne mentre minacciava il padre. Stava cercando di costringere l’uomo a raccogliere con la bocca alcuni alimenti che aveva gettato sul pavimento.

In seguito alle indagini è emerso che non era la prima volta che il giovane 30enne maltrattava e minacciava i suoi genitori per costringerli ad assecondare le sue richieste di denaro. In alcune occasioni ha preteso somme di circa 1000 euro per comprare beni non indispensabili, come abiti molto costosi, profumi, alcool, sigarette e altro ancora. I maltrattamenti andavano avanti da ormai tre anni. I carabinieri hanno arrestato il figlio della coppia con l’accusa di estorsione aggravata ai danni dei genitori. Dopo l’arresto il 30enne è stato condotto nel carcere di Velletri.