Vuole uscire a comprare la droga: il padre lo ferma, lui lo aggredisce

La violenta vicenda si è svolta a Pomezia, comune della città di Roma. Un uomo di 37 anni, ospite a casa dei genitori durante questo delicato momento causato dall’emergenza Coronavirus, si è scagliato violentemente contro il padre dopo una lite. In preda ad una crisi di astinenza, l’uomo voleva uscire per andare a comprare la droga. In questo modo avrebbe violato le norme restrittive imposte dal Governo per fermare la diffusione del virus.

Il padre del 37enne, un uomo di 63 anni, ha provato a convincere il figlio a rimanere a casa con loro. Ciò per evitare di essere denunciato se le forze dell’ordine lo avessero fermato. A causa della forte crisi di astinenza, però, l’uomo è andato su tutte le furie e ha iniziato a spingere con violenza il padre. Subito dopo si è avviato verso la porta di casa per uscire a comprare la droga. Stanco del comportamento violento del figlio, il 63enne ha deciso di allarmare le forze dell’ordine.

In seguito alla segnalazione, immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta vicenda avvenuta a Pomezia. Gli agenti hanno messo fine al litigio e hanno prestato i primi soccorsi al 63enne. Fortunatamente l’uomo non ha riportato lesioni o ferite gravi. Il 37enne è stato denunciato a piede libero dai carabinieri per il reato di maltrattamenti in famiglia. Nei confronti dell’uomo è stato disposto il divieto di avvicinamento al padre e ai luoghi da lui frequentati.